Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Güner, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini ve koordinasyonu sağlamayı, İl Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmeyi ve değerlendirmeyi istediklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında metruk bina olduğu tespit edilen yapıların artık yerleşim yeri adresi olarak bildirilmeyeceğini aktaran Güner, yetkili idarelerin bu çalışmayı derhal tamamlaması gerektiğini kaydetti.

Vali Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucuyla mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü mücadele ortamı oluşturmak amacıyla 'uyuma' aplikasyonu ve bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin tıbbi açıdan takip edilerek eş zamanlı olarak hem kendilerine hem de ailelerine psikolojik ve sosyal destek verilmesi hedeflenen 'Hayata Açık Kapı Projesi'nin bilinirliliğinin artırılması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji gibi her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak amacıyla ilgili kurumlarca tüm tedbirlerin alınması gerekiyor."

Toplantıda, 2021 yılında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hürol Aksu da bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile 2022 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum yaptı.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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