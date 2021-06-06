Bartın'da 1 mahalle ve 4 köyde seçim heyecanı yaşandı

Bartın'da 1 mahalle ve 4 köyde seçim heyecanı yaşandı Bartın'da ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen 1 mahalle ve 4 köyde seçim heyecanı yaşandı.

Bartın'da 1 mahalle ve 4 köyde seçim heyecanı yaşandı

BARTIN - Bartın'da ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen 1 mahalle ve 4 köyde seçim heyecanı yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verirken Bartın'da 1 mahalle ve 4 köyde seçmenler sandık başına gitti.

Bartın Merkez Kırtepe Mahallesi ile birlikte Çeştepe, Ellibaş, Esbey ve Sipahiler köylerinde muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. Sabah 08.00'da başlayan oylama işlemi saat 17.00'da sona erdi. Seçimlerin gerçekleştirildiği bina ve çevrelerinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Seçmenler oy kullanma işlemleri öncesinde HES kodu sorgulanarak binalara alındı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Bartın Merkez Kırtepe Mahallesi'nde Zeynep Aydın Tozoğlu, Çeştepe köyünde Erkan Külük, Ellibaş köyünde Nuri Çiftçi, Sipahiler köyünde Mustafa Altuntokmak, Esbey köyünde ise Muhammet Muşuk muhtarlık görevine seçilen isimler oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı