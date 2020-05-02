BARTIN 6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı
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BARTIN 6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı

BARTIN 6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı
02.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:04

6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardıBARTIN Valiliği, 6 gündür koronavirüs vakası görülmediği şehirde vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasını istediBartın'da son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor.

6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı

BARTIN Valiliği, 6 gündür koronavirüs vakası görülmediği şehirde vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasını istedi

Bartın'da son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor. 73 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2'i yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 198 bin 249 nüfusa sahip Bartın'da cami hoparlörlerinden sürekli evde kalınması çağrıları yapılıyor. Bartın Valiliği güzel havalar nedeniyle vatandaşları uyararak, tedbirlere uyulmasını istedi. Toplumun sağlığının, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyeceği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

'Güzel havanın da etkisiyle şehir merkezinde kalabalık fazlaydı. Bu durumun devamı halinde, ilimizde ve ülkemizde koronavirüs mücadelesinde ulaşılan başarının tehlikeye gireceği açıktır. Bundan böyle, merkez ve köylerde kolluk kuvvetleri ile daha sert tedbir ve cezalara başvuracağımızı, toplulukları ikaz etmeden en yüksek oranda ceza uygulayacağımızı, gerekirse zor kullanarak topluluklara müdahale edeceğimizi, seyahat sınırlamaları getirileceğini ikazen duyuruyoruz. Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir. İş yerlerinin tekrar açılması, insanların işlerine kavuşması, ölümlerin olmaması, insanların hastanelerde acı çekmemesi, en önemlisi bayramı huzur ve sağlıkla yaşayabilmek için alınan tedbirlere uyulması mutlaka gereklidir.'

Kent merkezinde büfe işleten Metin Bensiz, 'Bartın'da salgın konusunda iyiye gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah bozmayız, ayrıca yetkililerimiz aldıkları önlemler sayesinde büyük yol katettik. Valiliğinde vakaya rastlanmadığı açıklaması bizleri çok sevindirdi. İnşallah Türkiye'ye örnek oluruz.' dedi.

Paket döner servisi yapan Burhan Öztürk ise, 'Bu konuda vali beyi tebrik ediyoruz. Olayın ilk başından beri kontrolü ele aldı. Vaka çıkmaması da bizleri çok sevindirdi. Görüyoruz ki valiliğin almış olduğu kararlar yerinde olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Türkiye'de az vaka görülen iller arasındayız. İnşallah vatandaşlarımız bu kurallara uyarak bu süreci en iyi şekilde atlatırız.' diye konuştu.

BARTIN 6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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