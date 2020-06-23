Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
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Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok

Türkiye'deki baro sisteminin değişmesini öngören düzenleme konusunda baro başkanlarıyla fikir ayrılığına düşen ve istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "İstifa etmemi gerektirecek bir durum yok" dedi.

23.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:57

Baro başkanlarının protestosuyla karşılaşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, istifa etmeyeceğini söyledi.

Baro başkanlarının protesto ettiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, YouTuber Cüneyt Özdemir'in kanalında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, "Neden destek vermek yerine Anıtkabir'e gittiniz?" sorusuna, "Biz o yürüyüşe katılmak istemedik. O da bizim hakkımız. Her dünya görüşünden insanın gittiği bir yer Anıtkabir. Benim önerdiğim programı bazı baro başkanları tasvip etmedi" diye yanıt verdi.

BARO BAŞKANLARI PROTESTO ETMİŞTİ

Feyzioğlu, baro başkanlarının çoklu baroyu da öngören barolar düzenlemesine karşı yaptığı eyleme 36 saat sonra gitmiş, baro başkanları sırtlarını dönerek protestoda bulunmuştu.

"İSTİFA ETMEMİ GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR DURUM YOK"

Feyzioğlu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz," sorusuna "İstifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok. Benle ilgili değil. Ben kanun koyucu değilim." diyerek yanıt verdi.

ÖZDEMİR, BARO BAŞKANLARINA YAPILAN ELEŞTİRİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Feyzioğlu'nun, "Benim tercih ettiğim yöntem slogan atmak değil" diyerek eylem yapan baro başkanlarını eleştirmesi sonrasında Cüneyt Özdemir'den "Haksızlık etmeyin!" tepkisi geldi.

Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok

Güncel Manşet

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