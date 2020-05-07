Baro Başkanı Göğebakan: "Delege ve temsil sorunu TBB ve barolarla çözülmeli"
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Baro Başkanı Göğebakan: "Delege ve temsil sorunu TBB ve barolarla çözülmeli"

Baro Başkanı Göğebakan:
07.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:25

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Türkiye Barolar Birliği'nin seçim sisteminde ve delege yapısında hükümetin yapacağı değişiklikle ilgili uyarıda bulundu.

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Türkiye Barolar Birliği'nin seçim sisteminde ve delege yapısında hükümetin yapacağı değişiklikle ilgili uyarıda bulundu. Göğekan, delege ve temsil sorununun TBB ve barolarla iletişim halinde düzeltilmesini istedi, aksi halde haklarını korumak için direneceklerini bildirdi.

Son günlerde gündeme gelen Türkiye Barolar Birliği ile mühendisler odalarının seçim sistemi değişikliğiyle ilgili Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, yazılı bir açıklama yaptı. Başlangıçta değişikliğin sadece TBB'nin seçim sistemi ve delege yapısında olacağının açıklanmasına rağmen kamuoyunda çelişkili ifadelerin yer aldığını ifade eden Göğebakan, bilgi kirliliğine dikkat çekti.

Avukat sayısı fazla olan barolarda sorunlar olduğunu kaydeden Göğebakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avukat sayısı fazla olan barolarda özellikle delege sayılarında ve seçimlerdeki blok liste uygulamaları nedeniyle sorunlar yaşandığı ve temsil sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Bize göre de delege ve temsil sorunu hukuka ve demokrasiye bağlı kalınarak, TBB ve barolarla iletişim halinde düzeltilmelidir.

Ancak; delege yapısındaki çarpıklık ve blok liste nedeniyle oluşan sorunları çözme adına avukatları, yargıyı, savunmayı ve hukuku iyice zayıflatıp daha da geriye götürecek düzenlemelere girişmeyi hiç kimse asla aklına getirmemelidir.

Böyle bir durumda avukatların hukuku, yargıyı, savunmayı, demokrasiyi ve kendi haklarını korumak için bütün güçleriyle direnecekleri unutulmamalıdır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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