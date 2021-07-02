Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
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Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar

Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolunda tır ile bariyerler arasına sıkışarak sürüklenen otomobilden inen baba ve oğlu, ellerine aldıkları sopayla tır sürücüsüne saldırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolunda tır ile bariyerler arasına sıkışarak sürüklenen otomobilden inen baba ve oğlu, ellerine aldıkları sopayla tır sürücüsüne saldırdı. Araçtan indirilen tır sürücüsünün dakikalarca darp edildiği kavgayı halk otobüsünden inenler güçlükle ayırdı.

Olay İzmit D-100 Karayolu Ankara istikameti Halkevi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Karabük istikametine gitmekte olan 78 AAH 546 4 kişilik ailenin içinde olduğu otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada önündeki İstanbul'dan Konya'ya giden Metin D. idaresindeki 21 SS 473 plakalı tır ile bariyer arasına sıkışarak sürüklendi. Bir süre sürüklenen otomobil, otobüs durakları mevki'inde ters istikamete dönerek durabildi.

Tır sürücüsü dakikalarca darp edildi

Kazada maddi hasar oluşan otomobilden inen Mehmet S. ve yanındaki oğlu, hızla koşarak tır sürücüsünü araçtan indirdi. İndirdikleri Metin D.'ye ellerindeki sopa ve yumruklarla saldıran baba ve oğlunu gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü sürücüsü aracı durdurarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Dakikalarca darp edilen tır sürücüsünü, halk otobüsü sürücüsü ve otobüsten inen yolcular kurtararak kavgayı sonlandırdılar. Kaza anında otomobilde bulunan küçük kız çocuğu ise deprem olduğunu sandığını ve çok korktuğunu söyledi.

"Ayağıma vurdular, sopayla saldırdılar"

Kaza sonucu çıkan kavgada darp edilerek ayakları ve kolları morluklar içinde kalan tır sürücüsü Metin D., otomobildekilerin aracın sağ tarafından kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Kazayı anlatan Metin D., "Ben yolumda giderken aynı güzergahta benim sağımdan geçmeye çalıştılar. Ayağıma vurdular, sopayla saldırdılar. Ben suçlu değilim. Orada sıkışık yer yok zaten ben de yolumdaydım, öbür tarafta trafik var geçme şansım yok. Yer yok zaten geçemez" dedi.

"Köprünün ucundan bizi durağa kadar sürükledi"

Tır sürücüsünün kendilerini sıkıştırdığını iddia eden Mehmet S. ise, "Geldi adam tampona vuruyor hala gaza basıp bizi sürükledi. Sonra tartıştım. Köprünün ucundan bizi durağa kadar sürükledi" diye konuştu.

Kavgaya karışanlar polis merkezine götürüldü

Kaza ve kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi ve darp edilen tır sürücüsünü alarak ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Kazada hasar gören otomobil, çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar
Bariyerlere sıkışan otomobilden çıkıp tır sürücüsüne sopayla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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