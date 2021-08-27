BARİYERİ KALDIRIRKEN TRENİN OTOMOBİLİNE ÇARPMAMASI İÇİN ELİNİ KALDIRAN SÜRÜCÜ KONUŞTU
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BARİYERİ KALDIRIRKEN TRENİN OTOMOBİLİNE ÇARPMAMASI İÇİN ELİNİ KALDIRAN SÜRÜCÜ KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'da bariyerini eliyle kaldırdığı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada otomobiline tren çarpıp, kendisi ise kazadan son anda kurtulan sürücü Dursun Arslan (71), o anları anlattı.

Amasya'da bariyerini eliyle kaldırdığı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada otomobiline tren çarpıp, kendisi ise kazadan son anda kurtulan sürücü Dursun Arslan (71), o anları anlattı. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladığını söyleyen Arslan, "Tren yolunda birinci bariyer kapalıydı. İkinci bariyerde tren yoluna geçer gezmez bariyer kapandı. Tren 100 metreden bana sinyal çalmaya başladı. Bende trene el kaldırdım ki 'ağır yavaş gelsin' diye. Baktım tren hızlı geliyor, hemen bariyerleri kaldırmaya çalıştım. Tren yanıma hızlıca yanaşmış bende hemen bir adım atıp kenara kaçtım. O hızla tren hemen arabaya vurdu, arabayı parçaladı attı. Bende bir kenara düştüm. Arabayı kurtaramadım. Bariyeri de vurup geçemedim. Bariyerler plastikmiş. Ben bilemedim. Makinist treni durdurup yanıma geldi, gelince amca 'bariyer plastik sen arabayla vurup geçseydin hiç bir şey olmazdı kurtarıyordun kendini. Sen nasıl böyle kurtuldun. Biz korktuk arabayı parçalanmış görünce biz seni arıyoruz tren seni kesip attı sandık' dedi. Arabayı hurdaya verdik. Cana gelene kadar mala gelsin ne yapalım kendimi kurtardım ya ona seviniyorum" dedi.

'YA TORUNLARIM ARABADA OLSAYDI'

Her gün torunlarını da arabaya alarak yemek götürdüğü ifade eden Arslan, "Tarladaki işçilere kahvaltı götürürken benim 3 tane torunum var onlarda her zaman arabaya biniyor benimle beraber geliyordu. O günde yine benimle gelmek için arabaya bindiler. Bende onları 'tarlaya gitmiyorum' diye indirdim. Eğer torunlarımda benimle gelselerdi 3'ünü de Allah korusun tren keserdi. Allah yüzümüze baktı da çocuklarımda arabaya binmediler. Hem çocuklarımı hem de kendimi bu şekilde kurtardım. Böyle acıları böyle kazaları cenabı-Allah hiç kimseye göstermesin" diye konuştu.

BARİYERİ KALDIRIRKEN TRENİN OTOMOBİLİNE ÇARPMAMASI İÇİN ELİNİ KALDIRAN SÜRÜCÜ KONUŞTU
BARİYERİ KALDIRIRKEN TRENİN OTOMOBİLİNE ÇARPMAMASI İÇİN ELİNİ KALDIRAN SÜRÜCÜ KONUŞTU
BARİYERİ KALDIRIRKEN TRENİN OTOMOBİLİNE ÇARPMAMASI İÇİN ELİNİ KALDIRAN SÜRÜCÜ KONUŞTU
BARİYERİ KALDIRIRKEN TRENİN OTOMOBİLİNE ÇARPMAMASI İÇİN ELİNİ KALDIRAN SÜRÜCÜ KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
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BARİYERİ KALDIRIRKEN TRENİN OTOMOBİLİNE ÇARPMAMASI İÇİN ELİNİ KALDIRAN SÜRÜCÜ KONUŞTU - Haberler
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