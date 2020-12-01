Barış Yarkadaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşndadır? Ne iş yapmaktadır?
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Barış Yarkadaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşndadır? Ne iş yapmaktadır?

01.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:10
Barış Yarkadaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşndadır? Ne iş yapmaktadır?

Gazeteci Barış Yarkadaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır?

Gazeteci Barış Yarkadaş 1974 yılında Kars'ın Susuz İlçesi'nde doğmuştur.Gazeteci Barış Yarkadaş kimdir?Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır?

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Gazeteci Barış Yarkadaş 1974 yılında Kars'ın Susuz İlçesi'nde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ne yerleşti. Lise öğrenimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel olarak adım attı. Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV'de çalıştı. TV 8'in kuruluş sürecinde görev aldı.

Barış Yarkadaş, bu süreçte yaklaşık iki bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanlığı'nı üstlendi. Başkanlığa iki kez seçilen Yarkadaş, sektörün sorunlarının çözümü için aktif bir mücadele yürüttü. Aynı süreç içinde, Star ve Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşunda çalıştı. Askerlik görevini Van'da tamamlayan Yarkadaş, 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurdu.

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Yarkadaş, M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo'da da programlar yaptı. 2011 yılından bu yana HALK TV'de aktif görev üstlenen Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin ödüllerine sahip olan Yarkadaş'ın "Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür" ve " Aksaray'ın Sırları" adlı iki kitabı vardır.

Yarkadaş, 7 Haziran ve 1 Kasım'da yapılan 2015 Türkiye genel seçimlerinde 25 ve 26.dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.

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