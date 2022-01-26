Barış ve Nisa sevgili mi, ayrı mı? Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ne zaman sevgili olmuşlardı, ayrıldılar mı? 2022 Barış ve Nisa hangi takımda?

Survivor tüm hızıyla devam ederken bazı yarışmacılar arasında tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalardan birisi de dün gerçekleşmişti. İzleyiciler, Barış ve Nisa arasındaki ufak tartışmadan sonra, Barış ve Nisa sevgili mi, ayrı mı? Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ne zaman sevgili olmuşlardı, ayrıldılar mı? Barış ve Nisa Survivor'da hangi takımda? sorularının cevaplarını merak etmişti. Detaylar sizlerle...

BARIŞ VE NİSA SEVGİLİ Mİ, AYRILDI MI?

Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmışlardı. Sosyal medyada ilişkileriyle ön planda olan gözde çift ayrılık kararı aldı. Nisa'nın sevgilisinin kendi hayatını anlattığı kitapta yazanlardan dolayı ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı.

Survivor 2020 yarışmasında tanışan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çiftinden kötü haber geldi. Bir süredir ilişkilerinde çalkantılı dönem geçiren çift ayrılma kararı aldı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurarak dostça ayrıldıklarını söyledi. Yağcı ve Bölükbaşı ilişkisinin neden bittiği ise ortaya çıktı.

"GENÇKEN BENDEN YAŞÇA BÜYÜK KADINLARI TAVLIYORDUM"

Çiftin ciddi giden ilişkisi Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı "Her Şeye Rağmen" yüzünden tepetaklak oldu. Yağcı'nın eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı kitapta, "Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak" sözleri kısa sürede gündem oldu.

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen Barış Murat Yağcı kitabında sözlerine şöyle devam ediyordu: "Karşımdaki kadın benim için aklından 'Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek' diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum." Bu sözleriyle kısa sürede gündem olan oyuncu için "Kendini beğenmiş","Ukala ve kadın düşmanlığı" yorumları yapıldı.

BARIŞ VE NİSA AYRILDI

Kitabın içeriği sosyal medyada adeta bir patlama yaratınca Nisa Bölükbaşı da aldığı ayrılık kararını açıkladı. Sosyal medya hesabından iki cümlelik açıklama yapan Bölükbaşı "Barış ile olan ilişkimizi saygı sevgi çerçevesinde noktalandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

25 OCAK SURVİVOR BARIŞ VE NİSA TARTIŞIYOR MU? BARIŞ NE DEDİ? NİSA NE DEDİ?

Bugünkü yeni bölüm fragmanında Survivor ödül oyununda Yağmur Barış'a "Bak takım arkadaşlarının hiçbiri bunu yapmıyor." açıklamasını yapmıştı. Ardından Barış ise "Hiç muhatabım değilsin. Hiç muhatap olma benimle." açıklamasını yapıyor. Sonrasında Nisa, Yağmur'a Barış için "Yağmur boş ver, sen onun seviyesine düşme. Gel." diyor. Ardından Barış Nisa'ya dönerek "Onu kim söyledi? Sen mi?" şeklinde soru soruyor.

ÖDÜL OYUNUNDA GERGİNLİK

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Barış ile gönüllüler takımı arasında tartışma yaşandı. Barış'ın bir hareketine tepki gösteren Yağmur "Saygısızlık bu gerçekten" dedi. Barış'ın "Benimle muhatap olma" sözlerine ise Yağmur "Hiç muhatabım değilsin. Ağzını bile açma. Merak etme seninle hiç muhatap olmak istemem" diyerek karşılık verdi.

NİSA'DAN BARIŞ'A TEPKİ

Takım arkadaşı Yağmur'a seslenen Nisa ise Barış'ı kastederek "Boşver sen onun seviyesine düşme" dedi. Bu sözleri duyan Barış ise "Kim söyledi onu? Sen mi?" diyerek seslendi.

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