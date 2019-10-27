Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı

27.10.2019 19:00

Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları eylem düzenledi. Eyleme katılan isimler arasında Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Şivan Perver de yer aldı.

YİNE AĞLADI!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun, Fırat'ın doğusunda huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için yapılan eylemde konuşan Şivan Perver,

Barış Pınarı Harekatı için kara propaganda yapılan eylemde konuşan Şivan Perver, "Türk arkadaşlarım" diye başladığı konuşmasını teröristler için slogan atarak bitirdi. Operasyonun başladığı gün söylediği küstah sözleri tekrarlayan Perver, "Sizin devletiniz yüz yıldır sizi faşist, ırkçı duygularla yetiştiriyor. Kürt halkı sizin devletinizin olmasın da en büyük katkısı olan halktır." dedi.

KÜSTAH AÇIKLAMALARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Şivan Perver, sosyal medyadan yayınladığı video ile gündem olmuştu.

Harekata yönelik küstah açıklamalarda bulunan Perver, "Perwer, yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.