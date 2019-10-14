14.10.2019 15:38

Öğrencilerden okul önünde görüntüler

İstiklal Marşı töreninden görüntü

Okul Müdürü Hasan Aktaş'ın konuşması

Öğrencilerin okul bahçesinde yaptığı ay yıldız figürü

Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek

Amasya'da ilkokul öğrencileri, TSK'nin "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturdu

AMASYA - Amasya'da ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenlendi.

Asker kıyafetleri ile ay-yıldızlı tişörtler giyen öğrenciler, şiirler ve marşlar seslendirdi, askerlere yazdıkları mektupları okudu. Okul bahçesinde ay ve yıldız figürü oluşturan öğrenciler, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı.

Okul Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş, yaptığı konuşmada, geleceğin emanetçileri öğrencilere askerlerin yaptığı mücadeleyi daha iyi anlatmak için program düzenlediklerini söyledi.

Şanlı Türk askerinin her zaman duacısı olduklarını belirten Aktaş, şunları dile getirdi:

"Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz. Yaptığımız işler, aldığımız kararlarla, ürettiklerimizle, çocuklara öğrettiklerimizle, birlik oluşumuzla, dik duruşumuzla hepimiz cephedeyiz. Askerimizin gözlerine bakarken alnımızın ak olması lazım. Günümüzü, bunun farkında olarak yaşamamızı temenni ederim. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama mihraklarının oyunlarının bozulması bir mecburiyettir. İşte bu amaçla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyoruz."

Öğrencilerden 10 yaşındaki Muhsin Şinasi Köse de "Asker ağabeylerimize destek oluyoruz burada. Gösteri yaptık, şiir okuduk. Onlara moral vermek için etkinlikler yaptık. İnşallah ülkemiz terörden kurtulur. İnşallah ülkemiz daha da güçlü, daha da büyük bir ülke olur." dedi.

Kaynak: AA