Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan Perseverance hakkında ne dedi?

Youtube'un seçtiği dünya çapındaki 12 değişim elçisinden biri olan Barış Özcan, bu heyecanlı anı tüm ayrıntıları ile anlatabilmek için evinden 2.5 saat öncesinden önce canlı yayın başlattı. Ardından Mars'a iniş yapan Perseverance uzay aracının her anını çevirerek Türk halkına anlattı.

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

23 Temmuz 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Barış Özcan Marmara Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu. Abak.us'de kreatif medya ajans başkanlığı yaptı, Apple, Adobe ve LinkedIn'de danışmanlık ve sosyal medya ile ilgili görevlerde bulundu. 6 yıl boyunca Adobe'nin Akdeniz Satış müdürlüğünü yaptı. TRT, Al Jazeera ve CNN Türk kanallarında belgesel yönetmenliği üstlendi. 13 Eylül 2014 tarihinde düzenli olarak YouTube içerikleri üretmeye başladı, ve YouTube tarafından değişim elçisi olarak seçildi. 2020 tarihinden itibaren 4 milyon üzerinde YouTube abonesi bulunuyor. 26 Nisan 2019 tarihinde roket fırlatılacağını açıklayan NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye gönderdi. Ayrıca Barış Özcan'ın Şanışer ile birlikte seslendirdiği "Korkudan" isimli bir şarkısı bulunmaktadır.

Son yıllarda ürettiği teknoloji, tasarım ve sanat videoları ile YouTube'da viral olmuştur. Ocak 2021 itibariyle 5 milyon aboneye ulaşmıştır.

YOUTUBER BARIŞ ÖZCAN PERSEVERANCE HAKKINDA NE DEDİ?

26 Nisan 2019 tarihinde roket fırlatılacağını açıklayan NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye gönderdi. 18 Ocak tarihinde Mars'a inişi başlayan Perseverance uzay aracı bilgilerini paylaşmak ve iniş anını an be an izleyicilerine aktarabilmek amacıyla 2.5 saat öncesinden canlı yayın başlatarak NASA'yı takip etti.