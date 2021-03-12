Barış Özbek hastalandı mı, rahatsızlığı ne? Barış Özbek Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi olacak?

Survivor 2021'de Barış Özbek son zamanlarda rahatsızlık yaşıyordu. Bunun akabinde doktor kontrolünden geçen Barış Özbek'in midesinde rahatsızlık olduğu ve yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Peki, Barış Özbek hastalandı mı, rahatsızlığı ne? Barış Özbek neden elendi, ne rahatsızlığı var?

Barış Özbek hastalandı mı? Barış Özbek'in hastalığı ne? Barış Özbek elendi mi? Diskalifiye mi oldu? Barış Özbek Survivor 2021'de neden yok? Tüm cevaplar haberimizde.

BARIŞ ÖZBEK HASTALANDI MI?

Survivor 2021'de yapılan ada konseyince Acun Ilıcalı, Barış Özbek'in midesinden rahatsızlandığını ve adaya veda ettiğini açıkladı.

Barış Özbek geçirdiği mide rahatsızlığından dolayı doktorlar tarafından incelendi. Yapılan incelemelere göre Barış Özbek'in sağlık problemlerinden dolayı adaya veda etmesi kararlaştırıldı.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.