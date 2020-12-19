Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?
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Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?

19.12.2020 20:08 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:17
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?

Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notuyla sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir aşk pozu paylaştı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu. Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldılar.

BARIŞ MURAT YAĞCI AŞKINI RESMEN İLAN ETTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir pozunu paylaştı. Barış paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notunu düştü. Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?

İLK KEZ EL ELE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLARDI

'Survivor' aşıkları, geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele fotoğraf paylaşmıştı. 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı'nın Instagram'ın hikaye bölümünde yayınladığı fotoğraf, bir anda sosyal medyada gündem olmuştu.

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?
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