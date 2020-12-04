Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu
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Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

04.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:13

Survivor'da tanıştıktan sonra sevgili olduğu Barış Murat Yağcı ile geçtiğimiz günlerde öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı'nın Exxen'de yer alacağı Survivor projesinden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Survivor 2020'den elendikten sonra sürekli yan yana görüntülenen ve aşk dedikodularına "Kardeşiz" diyerek cevap veren Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme görüntüleri ifşa oldu. Görüntüleriyle gündemden düşmeyen Nisa'nın işleri de kötüye gitmeye başladı.

İŞİNDEN OLDU

İddialara göre Exxen platformunda hazırlanacak sürpriz Survivor projesinde kadroda ismi geçen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Bölükbaşı, önceki gün Instagram hesabını kapattı. Bugün Instagram hesabını açarak video paylaşan Bölükbaşı, "Hesabımı çalmaya çalıştılar ben de ondan kapattım. Şimdi her şey kontrol altında" dedi.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

ARKADAŞLARI EN ÖZEL ANLARINI İFŞA ETTİ

Geçtiğimiz hafta, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu sosyal medyaya bomba gibi düştü. Arkadaşları tarafından ifşa edilen ikili, videoyu paylaşan kişinin en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirterek "Dost kazığı yedik" dedi.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu
Haber Yorumları (1)
KASIMPAŞA: Gündemden düştüler, unutulmamak için gündem de yer ediniyorlar. Yakında beraber uyurken çekildikleri pozda olur.
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