Barış Manço hayranlığını, Manço'nun klasik otomobilinde yaşatıyor

İzmir'de yaşayan Murat Demirel, 22 yıl önce vefat eden sanatçı Barış Manço'ya olan sevgisini, bir dönem Manço'nun da kullandığı klasik otomobilde yaşatıyor.

İzmir'de yaşayan Murat Demirel, 22 yıl önce vefat eden sanatçı Barış Manço'ya olan sevgisini, bir dönem Manço'nun da kullandığı klasik otomobilde yaşatıyor.

Anadolu rock ve pop müziğin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Manço'nun bir dönem kullandığı 1963 model otomobilini satın alan iş adamı Demirel, 4 şehirde, 15 aylık çalışmayla otomobili eski görkemine kavuşturdu.

Demirel, özel garajında korumaya aldığı otomobilin bakımına da özen gösteriyor. Otomobile gözü gibi bakan Demirel, aracın Manço'nun hatıralarının yaşatılması açısından önem taşıdığına inanıyor.

Klasik otomobil merakı 6 yıl önce başladı

Demirel, 6 yıl önce 1955 model bir otomobili satın alarak restore ettirdi. Daha sonra 5 farklı model ve marka klasik otomobil daha satın alan Demirel, 6 araçlık klasik otomobil koleksiyonu oluşturdu. İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'ne yerleşen Demirel, araçlarını burada onlar için hazırlattığı garajına getirdi.

Klasik otomobillerini sık sık ziyaret ederek bakımını yapan Demirel, bir arkadaşının Manço'nun bir dönem kullandığı otomobilin satıldığını haber vermesi üzerine onu koleksiyonuna dahil etmek için girişimlerde bulundu.

Kısa sürede aracına kavuşan Demirel, İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara'da 15 ay sürecek restorasyon çalışmasını başlattı. Demirel, bazı orijinal parçaları ABD'den getirtti, piyasada artık bulunmayan parçaları ise iş yerinde imal etti.

"Bu otomobil Manço'nun dendiği zaman yüzlerdeki tebessüm artıyor"

Demirel, AA muhabirine, Barış Manço'nun aracının satıldığını duyunca büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, 22 yıl önce vefat eden sanatçıya hayranlığını, klasik otomobil ilgisiyle buluşturmaya karar verdiğini anlattı.

Manço'nun kullandığı Cadillac marka otomobilin konforlu ve lüks olduğunu ancak restorasyonunun da bir o kadar zor olduğunu ifade eden Demirel, "Ben yeni bir araç almayı düşünmüyordum ama aracı satan ağabeyimiz 'Barış Manço'nun eski aracı' deyince hiç bakmadan aldım." dedi.

Demirel, Türkiye'de restorasyon yapan iyi usta bulmanın zor olduğunu kaydederek, "Ustalarımızın da Barış Manço'nun arabası olmasından dolayı çok özen gösterdiklerini, diğer topladıkları araçlarla kıyaslamayıp buna daha çok zaman ayırdıklarını biliyorum. Bunun sonucunda böyle bir araç ortaya çıktı. 'Bu otomobil Barış Manço'nun' dendiği zaman yüzlerdeki tebessüm artıyor. Bu araç hem bizim için hem de Türk halkı için çok değerli. Barış Manço'yu bu zamana kadar sevmeyeni, dinlemeyeni hiç duymadım ve görmedim." ifadelerini kullandı.

Hayranı olduğu Manço'nun bir dönemin çocukları ve gençleri için idol olduğunu vurgulayan Demirel, onun eserlerini hala büyük beğeniyle dinlendiğini vurguladı.

Demirel, böyle değerli bir sanatçının aracına sahip olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bizde olması, bizim saklayıp muhafaza etmemiz son derece mutluluk verici. Barış Manço'nun ailesi görmek istediği zaman bu araç benim değil onların, asıl mülk sahibi onlar. Biz emanetçiyiz. Ömrümüz yettiği kadar bu araca değer vereceğiz ve saklayacağız." diye konuştu.

Araçlarının hepsini çok sevdiğini fakat Manço'nun aracının kendisi için ayrı bir önemi olduğunu aktaran Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

"7 aracın içinde gözüm gibi baktığım tek aracım diyebilirim. Ailemin de arkadaşlarımın da bu anlamda görüşlerinin ve düşüncelerinin olduğunu biliyorum. Satmak kelimesini duymak istemiyorum. Her şeyimi satarım en son onu satarım diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı