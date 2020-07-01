Barış mahallesinin iki yakası buluştu Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde coğrafi engelleri ortadan kaldırarak açtığı yeni yolla, Barış Mahallesi'nin iki yakasını buluşturdu.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde coğrafi engelleri ortadan kaldırarak açtığı yeni yolla, Barış Mahallesi'nin iki yakasını buluşturdu.

Masa Dağı eteklerinde kurulan Barış Mahallesi'ndeki 2906 Sokak'ın doğu ve batı yakası arasında yeryüzü şekillerinin oluşturduğu dezavantajdan dolayı uzun yıllar ulaşım sağlanamıyordu. Mahallenin kuzeyinden geçen sokağın, Yörük Parkı kısmında vadi ve büyük kaya engelinden dolayı yol bulunmuyordu. Bu nedenden dolayı yolun her iki yakasına çıkmaz sokak tabelası konulmuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de geçtiğimiz yıllarda bölgede incelemelerde bulunmuş ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne sokağın her iki yakasını buluşturma talimatı vermişti. Bu talimatın ardından Fen İşleri Müdürlüğü, bölgede yol yapım çalışması başlattı. İlk olarak iş makineleriyle bölgede tehlike arz eden büyük kayalar kırılarak, tahliye edildi. Daha sonra vadinin yağmur suyu drenajı yapıldı. Ardından güney kısmına istinat duvarı inşa edilen vadi hafriyatla dolduruldu. Böylelikle 2906 Sokak'ın doğu ve batı yakasını buluşturacak olan yol açılmış oldu. Fen İşleri Müdürlüğü, iki yakasını bir araya getirdiği 2906 Sokak ile kuzeyde yer alan 2908 Sokak arasında da yeni bir yol inşa etti. 2096 Sokak ile 2837 Sokak arasında ise yaya ulaşımı için beton merdiven yapıldı. Bölgede açılan yeni yolların sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

"Önemli bir işe imza attık"

"Zor doğa şartları yatırıma engel değil. Yeter ki, niyetiniz ve azminiz olsun." diyen Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında şunları söyledi: "Barış Mahallemizde, 2906 Sokak'ın doğu ve batı yakası arasında ulaşım olmaması ciddi bir sorundu. Fen İşleri ekiplerimiz, bu soruna çözüm bulabilmek için zorlu doğa şartlarıyla mücadele etti. Büyük kayalar kırıldı. Yağmur suyu drenaj hattı ve istinat duvarı inşa edildi. Vadi hafriyatla dolduruldu. Açılan yoldan kuzey ve güneye yan yol bağlantıları yapıldı. Burada bir ilçe belediyesinin yapamayacağı büyüklükte bir işi gerçekleştirmiş olduk. Yol çalışmalarımıza bakıldığı vakit, bir ilçe belediyesinin hacmine ve ebadına göre oldukça büyük bir iş yapıyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA