Barış Çocuk Orkestrası'na Anlamlı Bağış

İzmir'in Kadifekale, İkiçeşmelik, Eşrefpaşa ve farklı bölgelerdeki sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı çocuklardan oluşturulan Barış Çocuk Senfoni Orkestrası (BÇO), çalışmalarıyla dikkat çekerken, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi yönetimi, öğrencilere bisiklet bağışında bulundu. İzmirliler tarafından bağışlanan bisikletler, tamir edilip yenilendikten sonra BÇO'ya hediye edilmesiyle küçük sanatçıların yüzü güldü.

Barış Çocuk Senfoni Orkestrası; 1975'te Venezuela'da kurulan "El Sistema" modeli örnek alınarak, İzmir'in Kadifekale, İkiçeşmelik, Eşrefpaşa ve farklı bölgesindeki sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı çocuklardan oluşturulmuş bir müzik eğitim modeli olarak dikkat çekiyor. Çocukları topluma müzik aracılığıyla kazandırmak amacıyla Opera Sanatçısı Selmin Günöz tarafından kurulan Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, gönüllülerin desteğiyle ve konser bağışlarıyla gelişerek 60'ın üzerinde çocuğa müzikle umut oluyor.

Barış Çocuk Orkestrası sayesinde topluma müzik ile kazandırılan çocukların iletişimlerinin güçlendiğini ve öz güvenlerinin arttığını söyleyen Günöz, gönüllülerden oluşan Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği ile projeye soluksuz devam edeceklerini belirtti.

Barış Çocuk Orkestrası sayesinde ilk defa sahne deneyimi yaşayan minik sanatçıların, 2019 yılının mart ayında İdil Biret konseri öncesi sahne alacağı belirtilirken, orkestrayı da dünyaca ünlü şef Gürer Aykal yönetecek. Günöz, "Aileler çocuklarını sahnede görmekten çok mutluluk duyuyor. Öğrencilerimiz, yaşadıkları kültürden bambaşka bir ortamda harika başarılara imza atıyor" dedi.

İdil Biret Konseri'nin biletlerinin şubat ayında satışa sunulacağını belirten Günöz, "Elde edilen gelirle orkestrada eksik olan enstrümanlar satın alınacak ve orkestra bünyesine yeni branşlar eklenecek" diye konuştu. Bağışlanan bisikletler ise Barış Çocuk Senfoni Orkestrası öğrencilerine kura çekilerek dağıtıldı.

Öte yandan, ekonomik olarak sanat eğitimi alamayan çocuklar için durmadan çalışan Barış Çocuk Orkestrası, MaviBahçe yönetimi bisiklet bağışıyla birlikte öğrencilerini sevindirdi. İzmirliler tarafından bağışlanan bisikletler, tamir edilip yenilendikten sonra BÇO'ya hediye edilmesiyle küçük sanatçıların yüzü güldü. Bisikletler ise kurayla öğrencilere dağıtıldı.

Günöz, Bu bölgede çoğunluğu Mardin'den göç etmiş, ekonomik sebeplerden dolayı sanat eğitimi alamayan çocuklar, müzik aracılığıyla topluma kazandırılıyor. Gülsin Onay, Borusan Quartet ve bu yılda gerçekleşecek olan İdil Biret ve Gürer Aykal gibi önemli sanatçıların konserleriyle toplanan bağışlarla derneğimiz güçleniyor. Çocuğa ve eğitime yapılan yatırım çok önemli. Bir çocuk değişir Türkiye değişir diyoruz. Bu noktada desteklerinden dolayı MaviBahçe'nin güzel insanları sayesinde bugün çocuklarımızın yüzleri bir kez daha gülecek. Dünyada iyi insanlar var oldukça, iyilik artacak" şeklinde aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA