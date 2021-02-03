Barış Atay kimdir? Barış Atay kaç yaşında, nereli? Barış Atay hangi dizilerde oynadı?

Siyasi kariyerinin yanı sıra dizi ve birçok tiyatro oyununda yer alan Barış Atay kimdir? Barış Atay kaç yaşında, nereli? Barış Atay hangi dizilerde oynadı?

Barış Atay ismi en çok arananlar arasında. Peki, Barış Atay kimdir? Barış Atay kaç yaşında, nereli? Barış Atay hangi dizilerde oynadı? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 2 Eylül 1981, Wilhelmshaven doğumlu Türk oyuncu ve siyasetçi. 2018 yılından bu yana Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır. 1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşadı. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu.

BARIŞ ATAY DİZİLERİ!

Televizyon dizileri

Aşk ve Gurur (2002)

Şöhret (2006)

Hacı (2006)

Arka Sıradakiler (2007-2011) - (Saffet)

Hayat Devam Ediyor (2011-2012) - (Kürşat Hazar)

Şubat (2012) - (Farid)

Filmler

Zincirbozan (2007)

Güzel Günler Göreceğiz (2012)

Eksik (2015)

Damat Koğuşu (2017)

Tiyatro oyunları

2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği

2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali

2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi

2007 - Ada, ODTÜ Tiyatro Şenliği

2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu

2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler

2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler

2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi

2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval

2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi