Barış Arduç, Serenay Sarıkaya'yı yarı yolda bıraktı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katılan Barış Arduç'un yeni dizisi için Serenay Sarıkaya ile olan projesini iptal ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'a hayat verecek olan Barış Arduç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yakışıklı oyuncunun "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisi için Tims&B'nin Netflix için Adana'da çekeceği Serenay Sarıkaya'lı "Şahmeran" dizisinden vazgeçtiği öğrenildi.
Bu gelişme Barış Arduç hayranlarını üzdü.
Kaynak: Snob Magazin