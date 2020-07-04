Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu ne zaman öldü? Barış Akarsu nereli?
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Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu ne zaman öldü? Barış Akarsu nereli?

Türk Rock müziğin başarılı ismi Barış Akarsu, küçük yaşta müzikle ilgilenmeye başladı. Amasya Yelken Kulubü'nde yelken sporuyla uğraştı. Akademi Türkiye yarışmasında birincilik elde etti. Peki, Barış Akarsu hayatı haberimizde.

Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu ne zaman öldü? Barış Akarsu nereli?
04.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:59

Barış Akarsu, ilk albümünü Islak Islak adıyla çıkardı. Hemen ardından Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerekir albümünü piyasaya çıkardı. Yalancı Yarim dizisinde başrolde yer aldı. Doğum gününde trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.

Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yılçeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü.

Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu ne zaman öldü? Barış Akarsu nereli?

ISLAK ISLAK İLE PİYASAYA GİRİŞ YAPTI

GEnç müzisyen 31 Aralık 2004'te ilk albümü Islak Islak'ı çıkardı. Aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan ''Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerekir''i piyasaya sürdü. 10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de yer alıyor. 2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim dizisinin başrollerinden birini üstlendi. Bu dizinin ardından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum gününde yani 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan iki kadın olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23:10'da açıklandı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verilmiştir.

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