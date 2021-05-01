Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
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Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor

Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'in Arhavi ilçesinde ebe hemşire olarak görev yapan Özge Kübra Teymur, barınaktan sahiplendiği kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde ebe hemşire olarak görev yapan Özge Kübra Teymur, barınaktan sahiplendiği kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor. 'Azman' ismini verdiği kedisiyle seyahatlere giden dağ, yayla dolaşan ve bu nedenle 'Kedili kız' lakabını alan Teymur, omuzundan indirmediği kedisini nikahında bile yanından ayırmamış.

Arhavi Devlet Hastanesi'nde görev yapan ebe hemşire Özge Kübra Teymur, 2 yıl önce barınaktan yavru kedi sahiplendi. 'Azman' ismini verdiği kediyi bir an olsun yanından ayırmayan ve çantasına koyarak gezdiren Teymur'un kediyle dostluğu görülmeye değer. İlçede 'Kedili kız' olarak bilinen Özge Kübra Teymur, evde, sokakta, dağda, yaylada yanından ayırmadığı kedisinin büyümesiyle omuzunda gezdirmeye alıştırdı. Bisiklete de binerken bile omuzundan inmeyen 'Azman' nikahında bile sahibinin yanından ayrılmadı.

Fırat Teymur ile dünya evine giren Özge Kübra Teymur, annesinin Azman'a ördüğü 20 rengarenk kıyafetten her gün birini giydiriyor. Teymur'un eşi de bu durumda alışmış durumda.

Kedisinden sadece hastane nöbetlerinde ayrılıyor

Azman'la dostluğunun nasıl başladığını anlatan Özge Kübra Teymur "İlçede barınakla ilgilenen tanıdıklarım 'Azman' iki aylıkken ona yuva arıyordu. İşim gereği ve gezmeyi sevdiğim için uzun süreli bakabileceğimi düşünmüyordum. Kötü durumdaydı bir iki ay bakarım kendine gelir sonra kalıcı bir yuva buluruz dedim. Fakat daha sonra bende kaldı. Zamanla o da benle gezmeye alıştı. Alıştırmak zor oldu. O indi ben koydum. Tekrar indi tekrar koydum ama sonunda alıştı. Genelde omuzumdan indirmiyorum, sokaktaki seslere alışık, çok fazla ürkmediği sürece genelde omuzda duruyor. İşte, evde sürekli yanımda sadece nöbette yanımda değil" dedi.

Kedilerini balayına da beraberinde götürecekler

Eşi Fırat Teymur ise tam kapanma sonrası balayına yurtdışına çıkmayı planladıklarını kedileri azman'ı da beraberlerinde götürmek için başvuru yaptıklarını belirterek "Azman zamanla bana da alıştı, şimdi benim omuzumda da duruyor. Bir hayvana ne kadar güzel bakarsanız oda size çok iyi bakacaktır mutlaka. Balayımızı yurt dışında yapacağımız için pasaport ayarlamalarını onu göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor
Barınaktan aldığı kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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