Barbaroslar ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar heyecanla bekleniyor. Dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün başlıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ne zaman? araştırılıyor. İşte detaylar...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı başlamasına az bir süre kala izleyiciler Barbaroslar ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? merak etti. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tanıtım videosu çıktı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor tarihi belli mi? İşte bilgiler...

BARBAROSLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe 2021 tarihinde TRT 1'de başlayacaktır. Buna göre dizi her hafta Perşembe günleri TRT 1'de ekranlara gelecektir.

BARBAROSLAR HANGİ KANALDA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı; ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanacak olan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer almaktadır. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer