Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler merak ediliyor. Peki, Barbaroslar İsabel kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı İzabel karakterini kim canlandırıyor? Barbaroslar İzabel tarihte var mı?

BARBAROSLAR İSABEL KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

İskenderiye'de bulunan, babasına ait olan büyük bir hanın işletmecisidir. Oruç ve İlyas ile etkileşim hâlindedir.

Barbaroslar İsabel karakterini 'Pelin Akil' canlandırmaktadır.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil Altan (d. 17 Nisan 1986, İstanbul), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil'i biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX'da yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV'de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet