Barbaroslar CANLI izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

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Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osmanlı casuslarının Kalimnos'un yeraltında gizli bir geçit kazdığını fark eden Hızır ve Piri Reis, Baba Oruç ile birlikte fethi kalenin altına kazacakları bu gizli geçitle başlatmayı planlamışlardı. Fakat bu planı Osmanlı karargâhının içine sızdırdığı casusu Martin'den öğrenen Pietro, geçide yerleştirdiği bombalarla Piri Reis, Hızır, Niko ve leventlerinin olduğu yeri patlatmayı başarmıştı. Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir? Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis'i öldürecek midir? Oruç Reis içlerindeki casus Martin'i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacaktır?

Meryem, ağabeyi Pietro'nun onu kandırarak Hızır'ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir? Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator'dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos'u fethetmeyi başarabilecekler midir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?