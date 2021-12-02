Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm bugün var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm fr

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Papa'nın emriyle harekete geçen Kalimnos komutanı Pietro, Ebu Muhammed'i ve sırlı kitabı Roma'ya götürmek için yola çıkmıştı. Oldukça kalabalık bir askeri donanma ile yola çıkan Pietro, Kerpe Adası'nda Baba Oruç ve leventleriyle karşı karşıya gelmiş ve çarpışma kaçınılmaz olmuştu.

Sayıca yetersiz olan Baba Oruç ve leventler, Pietro'nun kitap ve Ebu Muhammed'le Roma'ya gitmesine Burak Reis'in de desteğiyle engel olmuş ve hem sırlı kitabı hem de Ebu Muhammed'i Pietro'nun elinden kurtarmıştı.

Büyük değişimlere sahne olacak olan İskenderiye'ye kazandığı zaferle varan Oruç ve Hızır'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir? Yeni düzen getirecek ve yiğitleri epeyce zorlayacak kişi kim olacak?

Osmanlı'nın direkt yardımıyla zafer kazanan Oruç ve Hızır, Memlük komutanları tarafından nasıl karşılanacaktır?

Bunların yanı sıra Yorgo'nun İshak tarafından öldürüldüğünü öğrenen Despina, Isabel'i babasının yerini söylemekle suçlamış ve aralarındaki boğuşmada merdivenden yuvarlanarak düşmüştü. Despina'nın başına gelecek büyük felaket nedir?

İshak, Yorgo'yu öldürerek ailesinin intikamını almıştı fakat onu bekleyen tehlikelerden haberi olacak mıdır?

Tüm bunların yanı sıra kitabı tekrar ele geçiren Hızır'ın sırla arasındaki engeller kalkacak mıdır?

Akdeniz'in tamamına egemen olmak için amansız mücadelesini sürdüren Unita'nın Müslümanlara karşı olan yeni hamlesi ne olacaktır?

Kardeşini kurtarmak için savaşan Isabel, Unita'ya karşı ortak bir mücadele içinde olduğu Oruç'a nasıl yardım edecektir?







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