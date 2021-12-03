Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Karabay kimdir? Okan Şenozan kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler nelerdir? Barbaroslar Karabay kimdir?
Ekranların beğenilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı karakterleri merak ediliyor. En merak edilen karakterlerden birisi de Karabay'dır. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Karabay kimdir? Karabay karakterini kim canlandırıyor? Barbaroslar Karabay kimdir? Okan Şenozan kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Karabay karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler merak ediliyor. Peki, Barbaroslar Karabay kimdir? Okan Şenozan kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Karabay karakterini kim canlandırıyor? Barbaroslar Karabay tarihte var mı?
BARBAROSLAR KARABAY KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?
Mısır Memlûk Devleti'ninİskenderiye'ye yeni atanan emiridir.
Barbaroslar Karabay karakterini 'Okan Şenozan' canlandırmaktadır.
OKAN ŞENOZAN KİMDİR?
Okan Şenozan (d. 29 Mart 1968, Adana), tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı.
İlk, orta ve liseyi Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 1986 yılından itibaren seslendirme yapmaya başladı. 1991 yılında A.Ü.D.T.C.F tiyatro bölümü oyunculuk dalından mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları yapmaktadır. 2014 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı tek kişilik "Bizim Yunus" oyunundaki performansıyla "Sanat Kurumu" "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. 2020 yılında Devlet Tiyatrosundan emekli olarak bağımsız çalışmaya başladı. Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Rol aldığı tiyatro oyunları
- Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - 2020 Çankaya Sahne
- Pir (Geçmişten Geleceğe Bir Çığlık Pir Sultan Abdal) : Keriman Şenozan - 2018 -...
- Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - 2016 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Haydi Karına Koş : Robin Hawdon- 2014 Teater 28/Berlin
- Bizim Yunus : Sönmez Atasoy -2013 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Şahane Düğün : Robin Hawdon - 2007 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007
- Ormanların Hemen Önündeki Gece : Bernard-Marie Koltès - 2005 Ankara Devlet Tiyatrosu İnstitue d'Etudes Français
- Kaçık : Tom Topor - 2005 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Altona Mahpusları : Jean-Paul Sartre - 2004 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Gerçek Çeşitlemeleri : Éric-Emmanuel Schmitt - 2003 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Yaşasın Kavuniçi : Aziz Nesin - 2003 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Sen Gara Değilsin : Aziz Nesin - 2003 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Taşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - 2002 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Dava : Ferdi Merter - 2000 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Bit Yeniği :Alfred de Musset - 1999 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Tütüncü Dükkanı : Jose Luis Alonso de Santos :1998 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Yalancı Aranıyor : Dimitri Psathas - 1997 Ankara Devlet Tiyatrosu
- Haydi Karına Koş : Robin Hawdon- -1995 Adana Devlet Tiyatrosu
- Ayı ve Daha Birsürü : Anton Çehov - 1995 Adana Devlet Tiyatrosu
- Toroslardan Öteye : Orhan Asena - 1995 Adana Devlet Tiyatrosu
- İki Kalas Bir Heves: Erhan Gökgücü - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu
- Romeo ile Juliet: William Shakespeare - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu
- Sıkıyönetim - Albert Camus - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu
- Ağrı Dağı Efsanesi: Yaşar Kemal - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu
- Yüzsüz - Dario Fo - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu
- Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu
- Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu
- Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını : Güngör Dilmen - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu
- Lütfen Dokunmayın : Haldun Taner - 1992 Adana Devlet Tiyatrosu
- Susuz Yaz: Necati Cumalı - 1992 Adana Devlet Tiyatrosu
- Ocak : Turgut Özakman - 1991 Adana Devlet Tiyatrosu
- Bahar Noktası : William Shakespeare -1991 Adana Devlet Tiyatrosu
Filmografisi
- Cumhuriyet (film) : 1998 Yaver Rüsuhi
- Sahra (dizi) : [2004-2005] Sinan
- Bizim Evin Halleri (dizi): [2000-2008] Sayhan Kiziroğlu
- Unutma Beni (dizi): [2009-2012] Zafer
- Beni Affet (dizi): [2012-2018] Şahin
- Halka (dizi): [2019] Külçe
- Beni Bırakma (dizi): [2020-2021] Orhan
- Kasada Parti (film): [2021] Evren
- Hay Sultan (dizi): [2021] Numan
- Uyanış:Büyük Selçuklu (dizi): [2021] Çaka Bey
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