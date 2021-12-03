Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Karabay kimdir? Okan Şenozan kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler nelerdir? Barbaroslar Karabay kimdir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler merak ediliyor. Peki, Barbaroslar Karabay kimdir? Okan Şenozan kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Karabay karakterini kim canlandırıyor? Barbaroslar Karabay tarihte var mı?

BARBAROSLAR KARABAY KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Mısır Memlûk Devleti'ninİskenderiye'ye yeni atanan emiridir.

Barbaroslar Karabay karakterini 'Okan Şenozan' canlandırmaktadır.

OKAN ŞENOZAN KİMDİR?

Okan Şenozan (d. 29 Mart 1968, Adana), tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

İlk, orta ve liseyi Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 1986 yılından itibaren seslendirme yapmaya başladı. 1991 yılında A.Ü.D.T.C.F tiyatro bölümü oyunculuk dalından mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları yapmaktadır. 2014 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı tek kişilik "Bizim Yunus" oyunundaki performansıyla "Sanat Kurumu" "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. 2020 yılında Devlet Tiyatrosundan emekli olarak bağımsız çalışmaya başladı. Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - 2020 Çankaya Sahne

Pir (Geçmişten Geleceğe Bir Çığlık Pir Sultan Abdal) : Keriman Şenozan - 2018 -...

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - 2016 Ankara Devlet Tiyatrosu

Haydi Karına Koş : Robin Hawdon- 2014 Teater 28/Berlin

Bizim Yunus : Sönmez Atasoy -2013 Ankara Devlet Tiyatrosu

Şahane Düğün : Robin Hawdon - 2007 Ankara Devlet Tiyatrosu

Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2007

Ormanların Hemen Önündeki Gece : Bernard-Marie Koltès - 2005 Ankara Devlet Tiyatrosu İnstitue d'Etudes Français

Kaçık : Tom Topor - 2005 Ankara Devlet Tiyatrosu

Altona Mahpusları : Jean-Paul Sartre - 2004 Ankara Devlet Tiyatrosu

Gerçek Çeşitlemeleri : Éric-Emmanuel Schmitt - 2003 Ankara Devlet Tiyatrosu

Yaşasın Kavuniçi : Aziz Nesin - 2003 Ankara Devlet Tiyatrosu

Sen Gara Değilsin : Aziz Nesin - 2003 Ankara Devlet Tiyatrosu

Taşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - 2002 Ankara Devlet Tiyatrosu

Dava : Ferdi Merter - 2000 Ankara Devlet Tiyatrosu

Bit Yeniği :Alfred de Musset - 1999 Ankara Devlet Tiyatrosu

Tütüncü Dükkanı : Jose Luis Alonso de Santos :1998 Ankara Devlet Tiyatrosu

Yalancı Aranıyor : Dimitri Psathas - 1997 Ankara Devlet Tiyatrosu

Haydi Karına Koş : Robin Hawdon- -1995 Adana Devlet Tiyatrosu

Ayı ve Daha Birsürü : Anton Çehov - 1995 Adana Devlet Tiyatrosu

Toroslardan Öteye : Orhan Asena - 1995 Adana Devlet Tiyatrosu

İki Kalas Bir Heves: Erhan Gökgücü - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu

Romeo ile Juliet: William Shakespeare - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu

Sıkıyönetim - Albert Camus - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu

Ağrı Dağı Efsanesi: Yaşar Kemal - 1994 Adana Devlet Tiyatrosu

Yüzsüz - Dario Fo - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu

Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu

Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını : Güngör Dilmen - 1993 Adana Devlet Tiyatrosu

Lütfen Dokunmayın : Haldun Taner - 1992 Adana Devlet Tiyatrosu

Susuz Yaz: Necati Cumalı - 1992 Adana Devlet Tiyatrosu

Ocak : Turgut Özakman - 1991 Adana Devlet Tiyatrosu

Bahar Noktası : William Shakespeare -1991 Adana Devlet Tiyatrosu

Filmografisi

Cumhuriyet (film) : 1998 Yaver Rüsuhi

Sahra (dizi) : [2004-2005] Sinan

Bizim Evin Halleri (dizi): [2000-2008] Sayhan Kiziroğlu

Unutma Beni (dizi): [2009-2012] Zafer

Beni Affet (dizi): [2012-2018] Şahin

Halka (dizi): [2019] Külçe

Beni Bırakma (dizi): [2020-2021] Orhan

Kasada Parti (film): [2021] Evren

Hay Sultan (dizi): [2021] Numan

Uyanış:Büyük Selçuklu (dizi): [2021] Çaka Bey

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