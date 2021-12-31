Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı fragman izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 in seviyen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümün ardından dizi severler, yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı fragman izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar yeni bölümde neler olacak? araştırılıyor.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu araştırılmaya başlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizi severler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümünü araştırmaya başladı. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak? detaylar haberimizde.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınladığında haberimizden izleyebilirsiniz.
Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan'ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro'yu nasıl engelleyecektir?
Meryem düşmanı Pietro'nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş'in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?
Şahbaz, Oruç'a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel'i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz'ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?
Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç'tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?
Piri Reis ve Hızır'ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz'in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir?
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : İsabel
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Cemre Gümeli : Meryem
Okan Şenozan : Karabay
Aytek Şayan : Şahbaz
Ümit Çırak : Slyvio
Serpil Özcan : Asiye
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Gökhan Gencebay : Bülbül
Şeyma Peçe : Esther
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Dilistan Balcı : Ayşe
Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
Yiğitcan Özyiğit : Meczup
Serkan Ergün : Burak Reis
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