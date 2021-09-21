TRT 1'de yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer aldığıBarbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi vatandaşlar tarafından en çok merak edilen yapımlar arasında yer almakta. Vatandaşlar yapım ile ilgili internette en çok "Barbaroslar 2. bölüm ne zaman?Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izle! Barbaroslar 2. bölüm fragmanı izle!" soruların cevaplarını aramakta. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ile ilgili detayları haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROSLAR 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk bölümüyle büyük ses getiren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 2. bölümü 23 Eylül 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

BARBAROSLAR HANGİ KANALDA?

Barbaroslar yeni bölümleriyle her Perşembe TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

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Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.



Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?



Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

BARBAROSLAR 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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