Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatından gelinen son nokta havadan görüntülendi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatından gelinen son nokta havadan görüntülendi. Görüntüde, işçilerin çalıştığı görülüyor.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatı hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü nedeniyle dev Türk bayrağı asıldığı görüldü. Yapımı 2022'de açılması planlanan cami 18 dönümlük araziye inşa ediliyor. İnşaatı devam eden camide gelinen son durum havdan görüntülendi. Görüntüde, çalışmaların devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sona geliniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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