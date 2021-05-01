Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de
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Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

KARADENİZ'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapacak sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı.

KARADENİZ'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapacak sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarının ardından dün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limana demir atan geminin Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.

2013 YILINDA NORVEÇ'TEN ALINDI 

Sismografik araştırma gemisi 2013 yılında TPAO tarafından Norveç'ten satın alındı. Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarda kullanılan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilme, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabilme kabiliyetlerine sahip. 


Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de
Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de
Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de
Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de
Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de
Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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