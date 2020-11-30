Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaros dizisi hakkında bilgiler!

Engin Altan Düzyatan'ın yeni tarih dizisi Barbaros için geri sayım sürüyor. Dizi severler heyecanla dizinin başlamasını bekliyor. Peki Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi başrolünde kimler var? Barbaros dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde.

Yeni başlayacan tarih dizilerinden birisi Barbaros, en beklenilen diziler arasında yer alıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaros dizisi çok yakında TRT'de başlayacak. Peki dizinin konusu ne olacak? Dizinin senaristi kim? Başrol oyuncuları kimler? Dizi 2021 yılında mı başlayacak?

BARBAROS DİZİSİ NEDİR?

Barbaros, ES Yapım imzalı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınan, Ocak 2021'de başlayacak tarih ve kurgu türündeki Türk dönem dizisidir. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer almaktadır. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılmaktadır.

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Barbaros dizisi Ocak 2021 'de başlanması bekleniyor. Yani yeni yılda ilk bölümleri TRT 1 ekranlarında yer alacak.

BARBAROS DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Fakat birçok dizi severler dizinin Çarşamba günü ekranlara geleceğini düşünüyor. Lakin dediğimiz gibi bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi yok.

BARBAROS DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılmaktadır.

BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

- Engin Altan Düzyatan, Oruç Reis

- Ulaş Tuna Astepe, Barbaros Hayreddin Paşa

Henüz diğer oyuncular kimler açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

BARBAROS DİZİSİ YÖNETMEN VE SENARİSTİ KİM?

Senarist:

Cüneyt Aysan

Ozan Aksungur

Oğuz Ayaz

Yönetmen:

Taylan Biraderler