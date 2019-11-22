Baraka yangını korkuttu
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Baraka yangını korkuttu

Malatya'da bir barakada çıkan yangın maddi zarara neden oldu.

22.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:29
Baraka yangını korkuttu

'da bir barakada çıkan yangın maddi zarara neden oldu.


Yangın, İlçesi Heyiketeği Mahallesi Caddesi no 83 de meydana geldi. 'a ait bahçede başlayan yangın, bahçede bulunan baraka halindeki odunluğun tutuşmasına sebep oldu. Baraka kullanılmaz hale gelirken içerisinde bulunan yaklaşık iki top odun ve bazı elektronik eşyalar yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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