Baraka yangını korkuttu

22.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:29

Malatya'da bir barakada çıkan yangın maddi zarara neden oldu.



Yangın, Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi Spor Caddesi no 83 de meydana geldi. Necmi Akkuş 'a ait bahçede başlayan yangın, bahçede bulunan baraka halindeki odunluğun tutuşmasına sebep oldu. Baraka kullanılmaz hale gelirken içerisinde bulunan yaklaşık iki top odun ve bazı elektronik eşyalar yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.



Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA