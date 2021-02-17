Barajlar doldu mu? Şubat 2021 İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları: Kar yağışı baraj doluluk oranlarını etkiledi mi?

Ülkemizde baraj doluluk oranlarının azalmasıyla birlikte Barajlar doldu mu? sorusu sık sık merak edilen konulardan oldu. Kış aylarında yağan yağmur ve kar sonrası vatandaşlar İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları: Kar yağışı baraj doluluk oranlarını etkiledi mi? sorularının yanıtlarını merak etti. İşte barajlarda son durum...

Tüm dünya gibi ülkemizde kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Kış aylarında geç gelen yağmur ve kar bu durumu etkiledi ve son 15 yılın en düşük baraj doluluk seviyeleri görüldü. Ancak son günlerde yüzünü gösteren kar ve yağmur sonrası Barajlar doldu mu? sorusu merak edildi.

İSTANBUL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: BARAJLARDAKİ SON DURUM

İstanbul'da günlerdir devam kar yağışının ardından barajlardaki su seviyesi artmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı 15 Şubat tarihi baz alındığında;

2006'da yüzde 96,63,

2007'de yüzde 55,15,

2008'de yüzde 29,23,

2009'da yüzde 67,79,

2010'da yüzde 96,58,

2011'de yüzde 91,02,

2012'de yüzde 83,34,

2013'te yüzde 81,86,

2014'te yüzde 30,87,

2015'te yüzde 94,33,

2016'da yüzde 86,90,

2017'de yüzde 85,76,

2018'de yüzde 79,40,

2019'da yüzde 91,68,

2020'de yüzde 61,62,

2021'de ise yüzde 47,82 olarak gerçekleşti.

Su miktarı Yıldız Dağları'nda yüzde 52,04, Terkos'ta yüzde 46,05, Sazlıdere'de yüzde 23,80, Alibey'de yüzde 53,86, Büyükçekmece'de yüzde 50,37, Ömerli'de yüzde 55,02, Darlık'ta yüzde 54,11, Elmalı'da yüzde 53,70, Kazandere'de yüzde 65,63 ve Pabuçdere'de yüzde 31,96 olarak kaydedildi.

BARAJLAR DOLDU MU?

İSKİ'den yapılan açıklamada barajlarda su seviyesinin yüzde 47.82'ye yükseldiği belirtildi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 27 puanlık artış kaydetti.

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Dün AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI