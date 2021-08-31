Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla barajda buluşan ve daha sonra kendisinden haber alınmayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla barajda buluşan ve daha sonra kendisinden haber alınmayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta arkadaşlarıyla dün gece Akgedik Barajı'nda buluşan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat, eve gitmeyince ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Timi de olayla ilgili araştırma başlatırken, Muğla il Jandarma Komutanlığı'na bağlı İz Takip Timi, iz takip köpeği ile alanda arama çalışması yapmış fakat Bolat ile ilgili her hangi bir ize rastlanılamamıştı. Bunun üzerine olay yerine Muğla ve İzmir Deniz Polisi ile Muğla ve Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edilerek Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda arama çalışması başlatılmış, yapılan çalışma da Yunus Emre Bolat'a ait bir çift ayakkabı bulunmuştu. Bunun üzerine havuzdaki çalışmaya hız verilerek, suyunda büyük bir bölümü tahliye edildi. Çalışmalarını sürdüren ekip hava kararmadan genç Bolat'ın cansız bedeni buldu. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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