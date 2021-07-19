BARAJDA KAYBOLAN 5 KİŞİLİK AİLEDEN 2'SİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
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BARAJDA KAYBOLAN 5 KİŞİLİK AİLEDEN 2'SİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu.

AMASYA Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3 kişi için arama çalışması sürüyor.

Suluova ilçesinde, akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3'ü suya girdi. Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişi için barajda arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Serap Şerife KARA- Sinan HARMANCI/ SULUOVA (Amasya), (DHA)-

BARAJDA KAYBOLAN 5 KİŞİLİK AİLEDEN 2'SİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
BARAJDA KAYBOLAN 5 KİŞİLİK AİLEDEN 2'SİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
BARAJDA KAYBOLAN 5 KİŞİLİK AİLEDEN 2'SİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
BARAJDA KAYBOLAN 5 KİŞİLİK AİLEDEN 2'SİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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