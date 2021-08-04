Baraj sularını arttırma çalışmaları başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baraj sularını arttırma çalışmaları başlatıldı

Baraj sularını arttırma çalışmaları başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde su seviyesi düşen Kureyşler barajında, su seviyesinin arttırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde su seviyesi düşen Kureyşler barajında, su seviyesinin arttırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı Gökhan Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak ve DSİ 34. Şube Müdürü ile birlikte Kureyşler barajında su seviyesinin azalması sebebiyle DSİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Bölge tarımı için son derece önemli olan barajın, DSİ çalışmaları neticesinde, çiftçilerimiz kısa süre içerisinde suyla buluşacak. Çalışmalar sonunda sulama ile ilgili belli bir program uygulanacak" dedi. - KÜTAHYA

Baraj sularını arttırma çalışmaları başlatıldı
Baraj sularını arttırma çalışmaları başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Valentin Rosier Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baraj sularını arttırma çalışmaları başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:17:45. #1.14#

title