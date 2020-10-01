Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
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Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

01.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:38
Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıktı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıktı.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri su altında kaldı. Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Büyük güzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami ve köy okulu suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet'in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti. Ayrıca caminin yanında bulunan eski mezar taşları ve tahtadan yapılan köprü de gün yüzüne çıktı.

'ÖZLEM HER ZAMAN VAR'

Bölge sakinlerinden Halil Aksoy (65), baraj suların her yıl belli zamanlarda dolup bu dönemlerde ise yeniden çekildiğini belirterek, "Bu baraja genellikle bahar aylarında su doluyor. Buralar hep suyla kaplanıyor. Ağustos ve eylül aylarında ise çekiliyor. Burası Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarını besleyen su havzasıdır. Baraj yapıldıktan sonra buradaki yerleşim yerleri, yukarı kısımlara taşındı. Büyükgüzel köyü de baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Buraya olan özlem her zaman var" dedi.

Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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