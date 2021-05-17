Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- "Gitme dedik ama dinletemedik"
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Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- "Gitme dedik ama dinletemedik"

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - Haberler | 3. Sayfa

Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi "Gitme dedik ama dinletemedik" Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arkadaşıyla gezintiye gittiği Afşar Barajına düşerek boğulan 16 yaşındaki çocuk memleketi Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

"Gitme dedik ama dinletemedik"

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arkadaşıyla gezintiye gittiği Afşar Barajına düşerek boğulan 16 yaşındaki çocuk memleketi Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait Afşar Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarına gezintiye gitti. Çömlekçi ve Yılmaz, baraj kenarındaki beton duvarının kenarında oturmak için aşağı indi. Baraj duvarından havuza doğru yürüyen Çömlekçi birden dengesini kaybederek baraj sularına düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu. Baraj sularında kaybolan Mehmet Çömlekçi'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Dün gece saatlerine kadar süren çalışmaların ardından 16 yaşındaki Çömlekçi'nin cansız bedeni bulundu.

İzmir Adli Tıp'taki otopsinin ardından cenaze Çömlekçi'nin memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'ne getirildi. Evlerinde dualar eşliğinde helallik alınması sırasında anne Songül, babaanne Hatice Çömlekçi ve abla Melek Çömlekçi ağıtlar yaktı. Baba Ergin Çömlekçi'nin ise güçlükle ayakta durduğu dikkat çekti. Evde helallik alınmasının ardından Çömlekçi'nin cenazesi namazın kılınacağı Subaşı Mahalle Camisine getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan cenaze mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Arkadaşını kurtarmaya çalışırken baraj kenarındaki otlarda mahsur kalan Hüseyin Yılmaz, Mehmet Çömlekçi'ye gitme dediğini ama dinletemediğini söyledi.

Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'
Baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi- 'Gitme dedik ama dinletemedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

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