Baraj dizisi ne zaman? Baraj hangi kanalda? Baraj 29. bölüm izle!
FOX ekranlarında yayınlanan Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj dizisi ne zaman? Baraj hangi kanalda? Baraj 29. bölüm izle! Barah son böümde neler oldu? Baraj oyuncuları!
Fox ekranlarının sevilen dizisi Baraj, 29. bölüm ile ekranlarda olacak. Peki, Baraj dizisi ne zaman? Baraj hangi kanalda? Baraj 29. bölüm izle!
BARAJ NE ZAMAN?
Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. Baraj dizisi 30 yeni bölümüyle 9 Mart Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.
BARA OYUNCULARI!
Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.