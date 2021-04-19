Baraj 36. bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 35. bölüm izle
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Baraj 36. bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 35. bölüm izle

Baraj 36. bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 35. bölüm izle
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Baraj 36. bölüm fragmanı izle! Baraj dizisinin 35. bölümü ardından Baraj 36. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Baraj 36. bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti! Baraj yeni bölümde neler olacak? FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 35. bölüm izle

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BARAJ 35. bölüm FULL İZLE!

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında 35. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 35. bölümün ardından şimdi de Baraj 36. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj 36. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARAJ 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BARAJ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Nazım'la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir'i bulmak için birlik olmak zorundadırlar. Nazım ve Tarık, düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Nehir'i kurtarabilecekler midir?

Zahra ve İbrahim ise Halit'ten kurtulabilmenin tek yolunun ona bir oyun oynamak olduğuna karar verirler.

BARAJ 35. BÖLÜM İZLE

Baraj 35. bölüm izlemek için tıklayınız!

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

OYUNCULAR

  • Feyyaz Duman
  • Biran Damla Yılmaz
  • Burak Yörük
  • Sumru Yavrucuk
  • Iman Casablanca
  • Sait Genay
  • Tuna Orhan
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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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