Baraj 18. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!
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Baraj 18. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

15.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:14

Baraj dizisi kendi izleyici kitlesini oluşturmuş, orijinal hikayesiyle oldukça dikkat çeken bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

Kemik izleyici kitlesini oluşturmuş ve oldukça severek takip edilen Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

Baraj 18. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

BARAJ 18. BÖLÜM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam 15 aralıkta yayınlanacak Baraj dizisi yeni bölümde neler olacağı merak konusu.

Kendi internet sitesinde, 'Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır. Onu unutup Hakan'la evlenen Nehir'den... Suçu üzerine atan Tarık'tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan'dan... Nazım'ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.' şeklinde açıklama yapılan bölüm büyük bir merakla bekleniyor.

  • Baraj 18. bölüm fragmanını izlemek için BURAYA tıklayınız.
Baraj 18. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

BARAJ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık'ın planı işe yaramış, Halil'in cesedinin Nazım'ın bahçesinden çıkması Nazım'ı esas şüpheli yapmıştır. Nehir, rahatsız olsa da Nazım'ı kurtarabilmek için Hakan'dan yardım ister. Hakan, Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar'ı getirmiş olsa da Hakan'ın Nazım için bambaşka planları vardır… Bahar, Nazım'ı yeniden hapse girmekten kurtarabilecek midir?

Baraj 18. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!
Baraj 18. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

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