Banyoda düşüp yaralanan kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta, banyoda düşüp yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sivas'ta, banyoda düşüp yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Orhan Kurt Siteleri'nde yaşayan Şükran Kumyurt (39) elini yıkamak için banyoya girdi.
Bu sırada ayağı kayan ve düşen Kumyurt, başını yere çarparak yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kumyurt kurtarılamadı.