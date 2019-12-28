Banyoda düşüp yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Banyoda düşüp yaralanan kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta, banyoda düşüp yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

28.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:00
Banyoda düşüp yaralanan kadın hayatını kaybetti

'ta, banyoda düşüp yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Siteleri'nde yaşayan Şükran Kumyurt (39) elini yıkamak için banyoya girdi.

Bu sırada ayağı kayan ve düşen Kumyurt, başını yere çarparak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kumyurt kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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