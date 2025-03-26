Güzelliği ve zarafetiyle 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasıyla bir kez daha kamuoyunun gündemine oturdu. Uzun yıllar modellik ve oyunculuk kariyeriyle ekranlarda yer alan Öztürk, güzellik yarışmalarında elde ettiği başarılarla tanınmış, sonrasında televizyon dizilerinde rol alarak sanat dünyasında adını duyurmuştu. Bu kez farklı bir nedenle gündeme gelen Banu Öztürk'ün gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Banu Öztürk kimdir, neden gözaltına alındı, hakkında hangi suçlamalar yöneltildi ve dava süreci nasıl ilerleyecek? İşte, tüm detaylar…

BANU ÖZTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Edinilen bilgilere göre, Banu Öztürk hakkında 2025 yılının Mart ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında adli işlem başlatılan Banu Öztürk'ün ifadesi, gözaltına alındıktan sonra emniyet birimlerinde alındı.

Banu Öztürk neden gözaltına alındı

İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Öztürk hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı.

Banu Öztürk

İfadesi alınan Banu Öztürk'ün, paylaşımın kendisine ait olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirttiği öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılıp bırakılmayacağı veya adli kontrol kararıyla mı salıverileceği ise savcılık ve mahkeme sürecine bağlı olarak şekillenecek. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişmeyle birlikte Banu Öztürk'ün hem geçmiş kariyeri hem de özel yaşamı tekrar gündeme gelirken, hukuki sürecin nasıl devam edeceği büyük merak konusu oldu.

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