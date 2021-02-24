Acun Ilıcalı'nın 8 ay önce dünyaya gelen torununun ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz sene temmuz ayında kızı Begüm'ü kucağına aldı. Özel hayatını her daim basından uzak tutan Ilıcalı'nın bebeğinin fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

ÖZEL HAYATINI GİZLİ YAŞIYOR

Sosyal medya hesabını kişisel olarak kullanan ve sadece yakın çevresinden gelen takip isteklerini kabul eden Banu Ilıcalı, kız kardeşi Yasemin ve kızıyla fotoğrafını yayınladı. Ilıcalı'nın yayınladığı poz kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Torun heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı ise şimdilerde Survivor 2021'in çekimlerinden dolayı Dominik Cumhuriyeti'nde kalıyor.

İşte Acun Ilıcalı'nın torunu ve kızları...

KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamıştı. Kızıyla fotoğrafını yayınlayan Ilıcalı, "Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun iyi ki benim kızım olmuşsun... Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin :) Nice mutlu seneleri beraber geçirelim" notunu yazmıştı.