AYDIN (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulunda "Kariyer Buluşması" düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celil Aydın, 2018'de kurulan okulda 4 öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi, 3 idari personel ve 350 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

"Gemi İnşaatı" ve "Su Altı Teknolojisi" programlarında eğitim verdiklerini aktaran Aydın, "Bu yıl ilk mezunlarını verecek Su Altı Teknolojisi programında yoğun bir şekilde uygulamalı dalış eğitimleri sürdürülmektedir. Okulumuz, tüm sektör paydaşlarıyla dirsek temasında olmaya gayret göstermekte ve sektörün ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarını yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Bugünkü eğitimimiz de bunun bir örneğini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Programa katılan konuşmacılara, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Doç. Dr. Celil Aydın tarafından plaket verildi.