Banu Akdeniz kimdir? Banu Akdeniz kaç yaşında, nereli?

Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile gündeme gelen Banu Akdeniz hakkında detaylar...

BANU AKDENİZ KİMDİR?

1978, İstanbul doğumludur. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi.

Sektöre ATV'ye bağlı Prima TV'de yapım asistanlığı yaparak girdi ardından, yine ATV'de program yapımcılıkları üstlendi.

2005 yılında MİA Yapım adıyla kendi yapım şirketini kurdu ve o tarihten itibaren sinema filmleri ve TV dizilerinin yapımcılıklarını üstlendi.

Yapımcılığını Üstlendiği Sinema Filmleri ve TV Dizileri:

2020 – Çatı Katı Aşk (TV dizisi)

2019 – Hercai (TV dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (TV dizisi)

2017 – Ateşböceği (TV dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (TV dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (TV dizisi)

2011 – Avrupa Avrupa (TV dizisi)

2011 – Musallat 2 (sinema filmi)

2009 – Sizi Seviyorum (sinema filmi)

2008 – Şeytanın Pabucu (sinema filmi)

2007 – Musallat (sinema filmi)

HERCAİ'NİN FİNAL İDDASINA AÇIKLAMA

"Sevgili Hercai Fandom böyle bir açıklama yapmak bile bizi sevmeyenlere prim vermek oluyor ama sizlere verdiğim değer için onları görmezden gelerek söylüyorum "Hercai"kesinlikle final yapmıyor" açıklaması yaptı.





