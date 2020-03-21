Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti
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Sivas Belediyesi, Sivas

Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti

Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti Sivas'ta Belediye ekipleri korona virüsüne karşı bankları söktü, risk grubunda ki yaşlı vatandaşlar "şimdi nereye oturacağız" diye tepki gösterdi Sivas'ta Belediye ekipleri korona virüsüne karşı bankları söktü, risk grubundaki yaşlı...

21.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:41

Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti

Sivas'ta Belediye ekipleri korona virüsüne karşı bankları söktü, risk grubunda ki yaşlı vatandaşlar "şimdi nereye oturacağız" diye tepki gösterdi

SİVAS - Sivas'ta Belediye ekipleri korona virüsüne karşı bankları söktü, risk grubundaki yaşlı vatandaşlar "şimdi nereye oturacağız" diye tepki gösterdi.

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, Korona virüsü tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehir içerisinde ki bankları söktü. Bankların söküm işlemleri sırasında, risk grubunda olmalarına rağmen yaşlı vatandaşların halen banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, "Biz şimdi nerede oturacağız" diyerek bankların sökülmesine tepki gösterdi.

Evde canı sıkıldığı için kent meydanına geldiğini belirten Muhlis Yılmaz, açık havada insanlara zarar vermeden oturdukları belirtip, "Rabbimden gelen şeyden niye korkalım. Bu işleri rabbim yapıyor, anlasın Dünya. Bütün insanlarda anladı zaten. Biz korku bilmiyoruz. Ölürsek ölürüz, ölmezsek de nasıl olsa öleceğiz. Rabbim iman gücü nasip etsin. Buraya ihtiyacımız oluyor. Buraya gelip çarşı, pazarda biraz hava alıyoruz. Evde canımız sıkılıyor. Evde canımız sıkılıyor yalnızlıktan. Çoluk yok, çocuk yok. Canımızı dışarı atmak zorunda kalıyoruz. Açık havada insanlara mesafeli oturmaya çalışıyoruz. Açık hava temiz hava insanlara zarar vermeden oturuyoruz. Bunun artık bilincine vardık mesafeli oturuyoruz. Bizim büyüklerimiz, ' Sivas her hastalığı yener' derlerdi. Sivas'ına gel oğlum derdi. Sivas'ımız büyük hastalıkları yener derdi. Kesin yener derdi. Ölümcül duruma geldiğin anda iyileşirsin derdi. Sivas'ta öyle bir sağlık var derdi "dedi.

Bankların kaldırılmasını doğru bulmadığını belirten Halil Yeniyapan, 'Buraları kaldırdılar nereye oturacağız' diyerek tepki gösterdi. Yeniyapan, "Nerede oturacağız? Burayı kaldırdılar nerede oturacağız. Rabbimden doğdun ki öleceğini biliyorsun. Bu işleri yanlış yapıyorlar. Ben bankların kaldırılmasını kabul etmiyorum. Ayıp bir şey. Doğru değil" dedi.

Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti

Kaynak: İHA

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Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti

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