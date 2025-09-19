Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sürükleyici hikâyesiyle izleyenleri ekrana kilitleyen Banker Bilo, sinemadaki gösteriminin ardından televizyon izleyicisiyle de buluşuyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için merak edilen Banker Bilo'nun hikâyesi nedir, kimler rol alıyor ve filmde neler yaşanıyor sorularının yanıtlarını araştırıyoruz.

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU

Maho (Şener Şen), köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürme vaadiyle kandırarak tüm birikimlerini alır. Ancak onları Almanya'ya değil, gizlice İstanbul'a getirir. Kamyon kasasında geçen zorlu yolculuğun ardından Bilo ve yakın dostu İbo (Nizam Ergüden) kendilerini İstanbul'da bulur, fakat kısa sürede birbirlerinden ayrılırlar. Dürüstlüğüyle tanınan Bilo, bu özelliği nedeniyle çoğu zaman kaybeden taraf olur. Ancak yolları yeniden Maho ile kesiştiğinde hesaplaşma vakti gelir. Bilo sonunda Maho'nun tüm mal varlığını, fabrikalarını ve eski eşini elde ederek zengin bir bankere dönüşür.

BANKER BİLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• İlyas Salman – Bilo

• Şener Şen – Maho

• Meral Zeren – Zeyno (seslendirme: Jeyan Mahfi Tözüm)

• Ahu Tuğba – Necla (seslendirme: Nevin Akkaya)

• Münir Özkul – Haso

• Ali Şen – Tefeci Ali (seslendirme: Agah Hün)

• Nizam Ergüden – İbo (seslendirme: Gazanfer Özcan)

• Nermin Özses – Haco (seslendirme: Güler Ökten)

• Orhan Aydınbaş – Belediye Başkanı

• Ali Demirel – Urfalı Vatandaş

• Akif Kilman – Adanalı Vatandaş

• Tevfik Şen – Polis (seslendirme: Erhan Yazıcıoğlu)

• Cahit Kaşıkçılar – Yere Tüküren Adam

BANKER BİLO FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

1980'li yılların unutulmaz yapımları arasında yer alan Banker Bilo'nun çekimleri İstanbul'un Levent semtinde gerçekleştirilmiştir.