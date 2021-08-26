Bankalar öğle arası kaçta? Bankaların çalışma saatleri! Bankalar kaçla kaç arasında açık?

Bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili daha önceki kısıtlamalar kaldırılmış ve normal çalışma saatlerine geri dönülmüştür Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebilmekte. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Bankalar kaçta öğle arasına giriyor? Bankalar öğle arası kaçta?

Bankalar öğle arası kaçta? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Para yatırma, para çekme kredi başvurusu ve fatura ödemesi gibi birçok işlemin yapıldığı banka şubelerinin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bankalar kaçta açılacak? Bankalar kaçta öğle arasına giriyor? Bankalar kaçta kapanıyor? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BANKALAR ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Bankaların öğle arası her banka için farklılık gösterebilir ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bankalar genel olarak 09:30-16:30 arasında (öğle arası hariç) hizmet verecek.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri alımına devam edecektir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır.

YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında arasında hizmete açıktır.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmete açıktır.